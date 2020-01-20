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В Украине уже в этом году может появиться полноценный суд присяжных

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В Украине уже в этом году может появиться полноценный суд присяжных

Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных, отмечает заместитель министра юстиции Александр Банчук.

На пресс-конференции в понедельник в Киеве замминистра напомнил, что суд народных заседателей был переименован в суд присяжных, то есть, нормы Конституции были формально выполнены, но этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

«Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать... Суд присяжных означает, что есть ... группа лиц, обычных граждан, которые решают вопрос виновности или невиновности обвиняемого. И есть вопрос профессионального судьи, который уже на основании этого решения присяжных ... принимает решение по вопросу правовой квалификации действия и назначения наказания », - рассказал Банчук, которого цитирует Интерфакс-Украина.

То есть, по его словам, необходимо четко разделить установление судом присяжных вопроса виновности-невиновности и принятие юридических решений профессиональным судьей.

Банчук отметил, что для введения классического суда присяжных в Украине Минюст подготовил и Кабинет министров подал в Верховную Раду два законопроекта.

«Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон „О судоустройстве и статусе судей“ относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей», — подчеркнул замминистра.

Таким образом, как пояснил он, в законопроектах определяется состав суда присяжных, перечень вопросов, которыми будет заниматься суд присяжных, порядок формирования списка.

«Законопроекты предусматривают, что этим (формированием суда присяжных) будут заниматься соответствующие подразделения Государственной судебной администрации на основании данных государственного реестра избирателей», — подчеркнул он.

По словам Банчука, в настоящее время формат суда народных заседателей, который называется судом присяжных, рассматривает дела, по которым предусмотрена санкция в виде пожизненного лишения свободы, подобного рода дела около 50 ежегодно в Украине.

Замминистра отметил, что планируется со временем расширить юрисдикцию суда присяжных, с тем, что он слушал дела по особо тяжким преступлениям, которые не предполагают пожизненного заключения.

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Также Банчук обратил внимание на то, что необходимо сокращать длительность рассмотрения дел судом присяжных, не растягивая слушания на год-два, когда человек отрывается от обычной жизни, участвуя в суде присяжных.

«Надеемся, что на протяжении этого года этот вопрос должен быть решен в парламенте... Мы предложили механизмы и готовы к компромиссам, консультациям и дополнениям соответствующих законопроектов. А сейчас мяч на поле парламента, надеемся, что удастся реализовать положения Конституции в части суда присяжных», — подытожил замминистра.

Минюст, суд присяжных
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