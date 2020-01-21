Херсонский морской порт передали в концессию

«Рисоил-Херсон» победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам премьера, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% от дохода ежегодно.
Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.
Как ранее сообщалось, период действия договора концессии продлится 30 лет.
Концессия — это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, продажа и производство растительных масел, торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранение и переработка агропромышленных продуктов.
В Украине компания владеет ООО «СП Рисоил Терминал» в порту «Черноморск» (масло- и зерновой комплекс), терминалом по перевалке растительных масел ООО «Рисоил Юг» в морском порту «Южный», ООО «Морской технический центр» (специализируется на оказании комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов), ЧАО «Раздельнянский элеватор» в Одесской области, маслопрессовым заводом ООО «Биоил Универсал Украина»
В декабре 2019-го министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты «Мариуполь», «Бердянск», «Черноморск» и часть Одесского порта.
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