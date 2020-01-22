В Киеве до сих пор не наступила метеорологическая зима

В Киеве еще не наступила метеорологическая зима.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

«В этом году в День Соборности, учитывая глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре», — говорится в сообщении.

В обсерватории привели архивные данные метеорологических наблюдений за 22 января 1919 года. Тогда в Киеве было значительно холоднее, чем сегодня.

«Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила −5,4°С. Минимальная температура под утро опустилась до −6,4°С, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до −4,2°С. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км/ч), выпадал небольшой снег. По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав», — сообщили в обсерватории.