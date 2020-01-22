В Киеве до сих пор не наступила метеорологическая зима

В Киеве еще не наступила метеорологическая зима.
Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
«В этом году в День Соборности, учитывая глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре», — говорится в сообщении.
В обсерватории привели архивные данные метеорологических наблюдений за 22 января 1919 года. Тогда в Киеве было значительно холоднее, чем сегодня.
«Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила −5,4°С. Минимальная температура под утро опустилась до −6,4°С, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до −4,2°С. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км/ч), выпадал небольшой снег. По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав», — сообщили в обсерватории.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016