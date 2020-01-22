В Китае уже почти пол тысячи заболевших пневмонией нового типа

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 473. Об этом сообщила газета «Жэньминь жибао».

В среду утром Государственный комитет по делам здравоохранения страны информировал о 440 инфицированных и девяти летальных исходах.

«По данным на 19:20 по местному времени (13:20 по Киеву) в Китае зарегистрировано 473 случая заражения пневмонией нового типа», — указало издание.

Вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре страны, началась в декабре минувшего года. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов.

Позднее коронавирус распространился в такие города, как Пекин и Шанхай. Кроме того, случаи заболевания новым вирусом позднее были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде, США и Японии.