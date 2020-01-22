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Умер основатель британской комик-группы «Монти Пайтон»

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Умер основатель британской комик-группы «Монти Пайтон»

Британский актер и сценарист Терри Джонс, который основал комик-группу «Монти Пайтон», умер в возрасте 77 лет в Лондоне. Информацию подтвердил его агент, сообщает The Guardian.

Причиной смерти стали осложнения деменции, которую у него диагностировали в 2016 году. После Джонс публично рассказывал о последствиях этого заболевания.

Актер получил известность как участник комедийной группы «Монти Пайтон», которую в 1969 создал вместе с Майклом Пейлином. Она состояла из шести актеров и получила известность за новаторские шутки.

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С 1969 по 1974 года на британском канале выходил сериал «Летающий цирк Монти Пайтона». Шоумены также выпускали фильмы и песни. Но больше всего зрители полюбили комедию «Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975 год).

кино, Монти Пайтон, Терри Джонс
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Среда, 22 января 2020
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