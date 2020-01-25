В ГБР попросили депутатов не приходить на допрос вместе с Порошенко

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова призвала народных депутатов приходить к ней по желанию на встречи, но не во время допроса пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовано на сайте ГБР.

«Если вы считаете необходимым встретиться со мной — давайте встретимся! Но я очень прошу — не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы» — сказала Венедиктова.

В частности, она отметила, что в отношении недопуска народных депутатов есть решение Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2003 года, в котором четко указаны нормы допуска в помещения с учетом режима допуска.

«Что касается безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного Суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата — это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан », - сказала Венедиктова.

Кроме того, она заявила, что не будет общаться по телефону с Порошенко и призвала его общаться со следователями: «Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями».

Венедиктова также призвала народных депутатов начинать «жить по закону».

Напомним, что группа народных депутатов от партии «Европейская солидарность» пришла 24 января в ГБР, где проходит допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене. Депутаты пытались пройти в помещение ГБР, но их не пропустили.