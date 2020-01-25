В ГБР попросили депутатов не приходить на допрос вместе с Порошенко

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова призвала народных депутатов приходить к ней по желанию на встречи, но не во время допроса пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовано на сайте ГБР.
«Если вы считаете необходимым встретиться со мной — давайте встретимся! Но я очень прошу — не делайте это параллельно с допросом гражданина Порошенко. Потому что это выглядит как влияние на следственные действия. К тому же он 27 раз не являлся на допросы» — сказала Венедиктова.
В частности, она отметила, что в отношении недопуска народных депутатов есть решение Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2003 года, в котором четко указаны нормы допуска в помещения с учетом режима допуска.
«Что касается безотлагательного приема депутатов лично мной. Уважаемые народные депутаты, я работаю, у меня расписан график, у меня есть встречи и совещания, я работаю ради интересов и других граждан Украины, а не живу только интересами народных депутатов. И все же решение Конституционного Суда четко указывает, что такое неотложный прием народного депутата — это тот, который не может быть отложен на длительное время и осуществляется раньше приема других должностных лиц и граждан », - сказала Венедиктова.
Кроме того, она заявила, что не будет общаться по телефону с Порошенко и призвала его общаться со следователями: «Я не являюсь руководителем органа досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах по которым Вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями».
Венедиктова также призвала народных депутатов начинать «жить по закону».
Напомним, что группа народных депутатов от партии «Европейская солидарность» пришла 24 января в ГБР, где проходит допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене. Депутаты пытались пройти в помещение ГБР, но их не пропустили.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016