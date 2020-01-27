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В ПАСЕ попробуют обжаловать полномочия российской делегации

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В ПАСЕ попробуют обжаловать полномочия российской делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы инициируют обжалование полномочий российской делегации.

Об этом в кулуарах ПАСЕ сказал журналистам народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сообщает Укринформ.

Гончаренко пояснил, что соответствующая процедура осуществляется вставанием депутатов при голосовании за подтверждение полномочий национальных делегаций. Это будет первым вопросом повестки дня зимней сессии ПАСЕ, которая начинается в понедельник в Страсбурге.

«Встаем. Нам нужно получить поддержку 10 и 30 делегатов», — сказал Гончаренко.

Он добавил, что обжаловать полномочия можно по двум основаниям: процедурными — этот вопрос поднимет делегация Латвии; и содержательными, их затронет делегация Грузии, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

Следовательно, для постановки вопроса об обжаловании полномочий российской делегации по этим двум основаниям необходима, соответственно, поддержка 10 и 30 делегатов, которые должны встать при рассмотрении этого вопроса.

«По процедурным основаниям нашим главным аргументом является тот факт, что в составе российской делегации есть депутаты, которые занесены в „черный список“ ЕС (находятся под персональными санкциями — ред.). В таком списке есть Калашников, Слуцкий... И Венецианская комиссия разъяснила, что это является основанием», — отметил представитель украинской делегации в Ассамблее СЕ.

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При условии поддержки этого вопроса в сессионном зале, полномочия делегации РФ в понедельник автоматически подтверждены не будут. Следовательно, этот вопрос будет передан для рассмотрения в процедурный и мониторинговый комитеты ПАСЕ, у которых будет 48 часов, то есть до среды, для его рассмотрения.

Напомним, что 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

ПАСЕ
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