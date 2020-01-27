Кабмин внес в Раду законопроект о компенсации задержек зарплат и пенсий

Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду законопроект о компенсациях за задержки выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
«Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду одобренный на последнем заседании 24 января 2020 года проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты“, который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам», — говорится в сообщении.
Как рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская, законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков с помощью четкой, установленной в законе административной процедуры принятия решений.
Соколовская пояснила, что среди основных изменений, предложенных правительством на рассмотрение народных депутатов, — установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация.
При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки, отметила министр.
В Минсоцполитики напоминают, что законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых осуществляется их компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016