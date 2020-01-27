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Кабмин внес в Раду законопроект о компенсации задержек зарплат и пенсий

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Кабмин внес в Раду законопроект о компенсации задержек зарплат и пенсий

Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду законопроект о компенсациях за задержки выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду одобренный на последнем заседании 24 января 2020 года проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты“, который направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам», — говорится в сообщении.

Как рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская, законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков с помощью четкой, установленной в законе административной процедуры принятия решений.

Соколовская пояснила, что среди основных изменений, предложенных правительством на рассмотрение народных депутатов, — установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация.

При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки, отметила министр.

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В Минсоцполитики напоминают, что законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых осуществляется их компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан.

соцвыплаты, Кабмин
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