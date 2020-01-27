Гончарук обещает построить за год 200 центров экстренной медицины

В 2020 году в Украине будут построены 200 новых центров экстренной медицины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram по итогам посещения больницы «Охмадит».

«Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе — запуск нового комплекса „Охматдит“ позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас», — сообщил премьер-министр.

Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.

«Другая, не менее важная часть — строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров», — сообщил Гончарук.

«Приоритет нашей команды — спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине», — заявил он.