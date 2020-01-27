Гончарук обещает построить за год 200 центров экстренной медицины

В 2020 году в Украине будут построены 200 новых центров экстренной медицины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram по итогам посещения больницы «Охмадит».
«Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе — запуск нового комплекса „Охматдит“ позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас», — сообщил премьер-министр.
Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.
«Другая, не менее важная часть — строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров», — сообщил Гончарук.
«Приоритет нашей команды — спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016