Войти
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
официально
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель
кадры
Кравцова уволят из «Укрзализныци» в течение нескольких недель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Гончарук обещает построить за год 200 центров экстренной медицины

210
Гончарук обещает построить за год 200 центров экстренной медицины

В 2020 году в Украине будут построены 200 новых центров экстренной медицины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем канале в Telegram по итогам посещения больницы «Охмадит».

«Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе — запуск нового комплекса „Охматдит“ позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас», — сообщил премьер-министр.

Он отметил, что финальная волна строительства нового комплекса была начата в декабре 2019 года. Верховная Рада выделила дополнительное финансирование для завершения работ.

Читайте также: Пентагон подтвердил, что в Афганистане разбился самолет ВВС США

«Другая, не менее важная часть — строительство новых центров экстренной медицины. Уже в этом году мы построим 200 таких центров», — сообщил Гончарук.

«Приоритет нашей команды — спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине», — заявил он.

медицина, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016