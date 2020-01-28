Цифровизацию акцизных марок начнут в течение нескольких месяцев

Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ.

«Мы сейчас нашли решение, как это (изменения в систему акцизных марок — ред.) сделать быстро и почти бесплатно. Мы надеемся, что сможем запустить „пилот“ в течение нескольких месяцев», — объяснил министр.

По словам Дубилета, представители алкогольного рынка «очень положительно» отреагировали на анонсированные изменения.

Принцип работы электронной акцизной марки будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.