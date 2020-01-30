Минэнерго США допускает рост цен на нефть выше $180

Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Управление также приводит базовый сценарий, который не подразумевает значительных изменений в энергетическом законодательстве в будущем, при котором цена на нефть будет составлять $105 за баррель. В случае низких издержек добычи она может опуститься до $46 за баррель, говорится в прогнозе. Цены приведены по курсу 2019 года.

К 2022 году уровень добычи нефти в Штатах достигнет 14 млн баррелей в сутки, ожидает EIA. Согласно базовому сценарию, такие объемы сохранятся до 2045 года.

EIA отмечает, что цены на нефть в будущем будут зависеть от баланса мирового рынка и влияющих на него факторов. В 2020 году, как ожидает Минэнерго США, средняя прогнозируемая цена нефти марки Brent составит $60 за баррель.

Возможность возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель ранее допустил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. К этому может привести рост потребления в отсутствие открытия новых месторождений, считает он. В свою очередь, глава BP Роберт Дадли уверен, что стоимость нефти уже никогда не достигнет такого уровня, поскольку в будущем спрос на нее будет снижаться, По его словам, производители будут постепенно замещать нефть газом и другими источниками.

Напомним, что цена на нефть Brent установила исторический максимум в июле 2008 года. Тогда баррель стоил $147,5. Цены удерживались на уровне выше $100 более трех лет, впервые стоимость упала ниже этой отметки в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать, и к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60, примерно на таком уровне она держится и сейчас.