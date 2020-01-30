Войти
Рябошапка недоволен реакцией Ирана в деле о сбитом «Боинге»
позиция
Рябошапка недоволен реакцией Ирана в деле о сбитом «Боинге»
Трамп подписал торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой
торговля
Трамп подписал торговое соглашение между Мексикой, США и Канадой

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

прогноз
RSS

Минэнерго США допускает рост цен на нефть выше $180

274
Минэнерго США допускает рост цен на нефть выше $180

Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Управление также приводит базовый сценарий, который не подразумевает значительных изменений в энергетическом законодательстве в будущем, при котором цена на нефть будет составлять $105 за баррель. В случае низких издержек добычи она может опуститься до $46 за баррель, говорится в прогнозе. Цены приведены по курсу 2019 года.

К 2022 году уровень добычи нефти в Штатах достигнет 14 млн баррелей в сутки, ожидает EIA. Согласно базовому сценарию, такие объемы сохранятся до 2045 года.

EIA отмечает, что цены на нефть в будущем будут зависеть от баланса мирового рынка и влияющих на него факторов. В 2020 году, как ожидает Минэнерго США, средняя прогнозируемая цена нефти марки Brent составит $60 за баррель.

Возможность возвращения цен на нефть к отметке $100 за баррель ранее допустил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. К этому может привести рост потребления в отсутствие открытия новых месторождений, считает он. В свою очередь, глава BP Роберт Дадли уверен, что стоимость нефти уже никогда не достигнет такого уровня, поскольку в будущем спрос на нее будет снижаться, По его словам, производители будут постепенно замещать нефть газом и другими источниками.

Читайте также: Китай вводит уголовное наказание для нежелающих лечиться от коронавируса

Напомним, что цена на нефть Brent установила исторический максимум в июле 2008 года. Тогда баррель стоил $147,5. Цены удерживались на уровне выше $100 более трех лет, впервые стоимость упала ниже этой отметки в сентябре 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили падать, и к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60, примерно на таком уровне она держится и сейчас.

нефть
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 января 2020
Среда, 29 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016