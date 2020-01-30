Air France прекратила все регулярные рейсы в Китай

Французская авиакомпания Air France приостанавливает выполнение регулярных рейсов в и из континентального Китая на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в заявлении компании.
«Приоритет Air France — в сохранении здоровья и обеспечении безопасности своих клиентов и своего персонала во Франции и по всему миру. С возникновения коронавируса Air France плотно взаимодействовала с национальными и международными санитарными властями... Компания сегодня решила приостановить все регулярные рейсы из и в континентальный Китай на срок до 9 февраля», — говорится в коммюнике.
Отмечается, что авиаперевозчик «будет осуществлять специальные рейсы в и из Шанхая и Пекина», на которых будут работать сформированные из добровольцев экипажи.
Для тех пассажиров, чьи перелеты были запланированы на дату вплоть до 29 февраля 2020 года, предусмотрена возможность переноса даты полета или возвещения средств.
В среду British Ariways и Lufthansa объявили о приостановке полетов на материковый Китай. Finnair и American Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спроса.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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