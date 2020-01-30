Мининфраструктуры винит УЗ в нежелании возить пассажиров

«Укрзализныця» в рамках существующей структуры не заинтересована в развитии пассажирских перевозок и поддерживает их на минимально жизнеспособном уровне.

Об этом в интервью журналу НВ заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это — грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит в пассажирских.

А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься», — подчеркнул Криклий, объясняя, почему Укрзализныцю необходимо разделить на три компании.

По его словам, создадут отдельное подразделение, которое будет отвечать исключительно за грузоперевозки.

«И отдельное — за пассажирские перевозки. Третий подраздел железной дороги, инфраструктурный, объединит станции, железнодорожные пути и т.д.», — пояснил министр.

«Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские — нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 млрд грн в год. Это непрозрачный процесс.

В рамках новой структуры будет больше прозрачности: грузовое подразделение будет отдавать прибыль в виде дивидендов в бюджет, а пассажирское, соответственно, уже получать субсидирование от государства», — отметил Криклий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов.