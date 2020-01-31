В Кабмине почти победили «совок» - закрыли парикмахерскую в Доме правительства

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил о закрытии парикмахерской, которая находилась в здании Дома правительства.
«Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше Совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное — мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная — 95 грн. Модельная стрижка челки — 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн — если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см), — написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр отметил, что в комнате, которая освобождается, будет обустроено 12 рабочих мест.
«Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни», — добавил он.
Кроме того, министр сообщил, что на данный момент совместно с Фондом государственного имущества проводится анализ эффективности использования государственных помещений.
«Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем — другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи», — подчеркнул Дубилет.
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