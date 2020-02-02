Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель чувствует «эмпатию» по вступлению независимой Шотландии в Европейский Союз.
Об этом сообщает BBC.
Лидер Шотландии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС.
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил, что «я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо».
Он сказал, что чувствует себя «очень по-шотландски, особенно после Brexit».
Однако он добавил, что следует «уважать внутренние дебаты в Великобритании», и вмешиваться — не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: «Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе».
«Если вы спросите меня о наших эмоциях, я думаю, что это всегда эмпатия».
Туск также сказал, что «формальностей» и соглашений следует придерживаться.
В свою очередь британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были «неевропейскими и довольно безответственными».
Рааб предупредил, что комментарии могут способствовать «сепаратистским тенденциям» в Испании, Франции и Италии.
«Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания», — сказал он.
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