Туск заявил о поддержке вступления независимой Шотландии в ЕС

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель чувствует «эмпатию» по вступлению независимой Шотландии в Европейский Союз.

Об этом сообщает BBC.

Лидер Шотландии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия стремится к полному членству в ЕС.

На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил, что «я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо».

Он сказал, что чувствует себя «очень по-шотландски, особенно после Brexit».

Однако он добавил, что следует «уважать внутренние дебаты в Великобритании», и вмешиваться — не его дело. Туск предупредил, что страна не будет принята в ЕС автоматически.

Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: «Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе».

«Если вы спросите меня о наших эмоциях, я думаю, что это всегда эмпатия».

Туск также сказал, что «формальностей» и соглашений следует придерживаться.

В свою очередь британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были «неевропейскими и довольно безответственными».

Рааб предупредил, что комментарии могут способствовать «сепаратистским тенденциям» в Испании, Франции и Италии.

«Я не уверен, что европейские лидеры, не говоря уже о Великобритании, на самом деле приветствуют такие высказывания», — сказал он.