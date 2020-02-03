Эрдоган выучил «Слава Украине!»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе официальной церемонии его встречи в Киеве обратился к почетному караулу с приветствием: «Слава Украине!».
В понедельник Эрдоган по прибытию к Мариинскому дворцу в Киеве на торжественную церемонию официальной встречи с президентом Владимиром Зеленским подошел к микрофону и обратился к почетному караулу с приветствием «Слава Украине!». На это военные ответили: «Героям слава!».
Напомним, «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» было принято в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. 11 октября 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил, в том числе о введении в армии этого приветствия.
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