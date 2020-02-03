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Турция построит жилье для пятисот семей крымских татар

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Турция построит жилье для пятисот семей крымских татар

Власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар, заявляет президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен», — сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» касательно турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

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Напомним, Эрдоган сегодня также снова заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом», — сказал он на совместной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями СМИ в понедельник.

Турция, крымские татары, Тайип Эрдоган
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