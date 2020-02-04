В Google впервые признались, сколько зарабатывают на YouTube

За последние три месяца видеосервис, принадлежащий Google с 2006 года, заработал на рекламе почти $5 млрд, а за год — $15 млрд, говорится в корпоративном отчете Alphabet.

Это первый в 2020 году отчет Сундара Пичаи, в декабре 2019 года назначенного генеральным директором Alphabet (конгломерат, в который входит Google), уточняет The Verge.

Google приобрела YouTube почти 15 лет назад за $1,65 млрд и с тех пор не раскрывала сведения о прибыли, которую приносят сервису рекламные объявления. Оказалось, что YouTube принес 10% от всего дохода компании, за 2019 год заработав $15 млрд. Это почти в пять раз больше, чем прибыль от рекламы на Facebook, и в шесть раз — на видеостриминговом сервисе Twitch, принадлежащем Amazon.

Как сообщает Google, на опцию Premium, позволяющую смотреть ролики без рекламы и открывающую доступ к оригинальному контенту и музыке, подписались более 20 млн человек. Доходы от этих продуктов, а также от продаж смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home составили $5,3 млрд за год.

В целом выручка Alphabet в четвертом квартале 2019 года составила $46 млрд, увеличившись на $10,7 млрд по сравнению с финансовыми итогами 2018-го. Поисковик Google остается крупнейшим источником дохода растущей империи Alphabet: его прибыль за квартал составила $27,2 млрд.