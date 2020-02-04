Войти
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
официально
Зеленский анонсировал новый обмен пленными
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился
vox populi
Уровень доверия к Гончаруку резко снизился

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

реформы
RSS

Дубилет рассказал, что закроет после парикмахерской

161
Дубилет рассказал, что закроет после парикмахерской

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Дома правительства, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане.

«У нас есть отделение Ощадбанка. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос», — сказал Дубилет в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, по словам министра, в здание правительства есть еще одно помещение, в котором можно было бы создать дополнительно 200-300 рабочих мест в формате open space, если провести там ремонт.

«У нас там есть одно гуляющее помещение на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства — большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет», — добавил он.

Также Дубилет рассчитывает, что в Доме правительства получится сделать еще 100-200 мест за счет уплотнения оставшихся площадей.

«Я чувствую, что там дальше есть потенциал по уплотнению и не только в рамках Дома правительства, но и в рамках других зданий», — подчеркнул министр.

Читайте также: В Google впервые признались, сколько зарабатывают на YouTube

Как сообщалось, 31 января Дубилет заявил о закрытии парикмахерской, которая находилась в здании Дома правительства. Министр отметил, что в комнате, которая освобождается, будет обустроено 12 рабочих мест, куда въедут работники UkraineInvest, а именно «инвестиционные няни».

Дмитрий Дубилет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 февраля 2020
Понедельник, 3 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016