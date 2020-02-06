В Раде прогнозирует, что будут рассматривать законопроект по рынку землю всю ночь: голосов достаточно

В парламентской фракции «Слуга народа» достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь, заявляет глава фракции СН Давид Арахамия.
«Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это — партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей. И об этом мы говорили», — рассказал Арахамия журналистам после заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.
Он также сообщил, что на фракции провели сигнальное голосование. «У нас есть голоса, достаточно. Более 226», — отметил Арахамия.
Депутат сообщил, что на пленарном заседании будет предложено рассматривать вопросы повестки дня на четверг до их полного завершения. «Сейчас будем голосовать. Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать?», — отметил он.
В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также подтвердил, что большинство фракции согласилось поддержать законопроект № 2078-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
«Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект», — рассказал Корниенко.
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