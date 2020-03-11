Pакон о рынке земли могут принять уже на следующей неделе

Верховная Рада на следующей пленарной неделе может завершить рассмотрение поправок в законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения и принять документ во втором чтении.

Такое мнение выразил председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«У нас нет сейчас какого-то конкретного плана. Но тот темп, в котором мы предварительно двигались, свидетельствует о том, что теоретически на среду или на четверг, или на пятницу мы выйдем непосредственно на факт голосования», — отметил депутат.

При этом он отметил, что внеочередных заседаний Рады для рассмотрения кадровых вопросов правительства или назначения нового генпрокурора пока не планируется.

«Пока ничего не знаем и никаких внеочередных заседаний пока не планируется», — сказал Арахамия.