Закон о рынке земли собираются принять в начале февраля

Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле — Ред.) в Раде, и рынок земли, наконец, появится», — сказал он в среду в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает Интерфакс-Украина.

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и рекомендовал его к принятию.