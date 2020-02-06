Депутаты Тимошенко и Медведчука заблокировали трибуну из-за намерений рассматривать законопроект о рынке земли

Депутаты из фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады в зале пленарных заседаний.
Как передает «Интерфакс-Украина», часть народных депутатов заняли места у стола президиума. При этом представители фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» окружили трибуну. Рядом с ними находятся депутаты фракции «Слуга народа», которые намеревались воспрепятствовать блокированию работы парламента.
Этому предшествовала небольшая потасовка между представителями «Слуги народа», которые находились в президиуме, и членами фракции «Батькивщина», которые стремились пройти туда. В итоге в президиум удалось пройти лишь лидеру фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко и нескольким другим женщинам-парламентариям. Попытки пройти туда мужчин-нардепов этой фракции успехом не увенчались.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум. Вместе с тем лидер «Батькивщины» продолжает находиться в президиуме на месте спикера Рады.
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