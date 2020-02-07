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Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

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Видео с названием «Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси» смонтировано из выступления Трампа в конгрессе с ежегодным обращением президента «О положении страны», которое прошло 4 февраля. После каждого фрагмента обращения Трампа к военным или героям страны, а также после его сообщений о позитивных достижениях США следуют кадры, на которых Пелоси разрывает листы с копией речи президента.

Пелоси разорвала листы с речью Трампа в момент, когда он закончил выступление и аудитория начала аплодировать. Перед началом мероприятия Трамп не стал пожимать руку Пелоси. Спикер отметила Fox News, что ее действие «было вежливым поступком, учитывая возможные альтернативы».

В сентябре прошлого года Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его решения о заморозке военной помощи Украине после разговора с Владимиром Зеленским. В декабре нижняя палата конгресса, большинство в которой принадлежит членам Демократической партии, проголосовала за импичмент, поддержав обвинения Трампа в превышении полномочий и препятствии расследованию. После этого дело об импичменте перешло на рассмотрение в сенат конгресса США.

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5 февраля американские сенаторы признали Трампа невиновным по обоим пунктам обвинения. По словам Трампа, день стал «своего рода праздником», поскольку дело об импичменте стало для него и для всей страны «суровым испытанием».

Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
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