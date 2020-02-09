Иностранные банки теперь могут торговать гривной за пределами Украины

Национальный банк разрешил банкам-нерезидентам покупать-продавать гривну за иностранную валюту.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк принял постановление, которым уточнил определение терминов «валютный рынок Украины» и «международный валютный рынок», которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Отмечается, что изменения приняты с целью повышения инвестиционной привлекательности Украины.

«Благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям по купле/продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках», — сообщили в НБУ.

Поэтому отныне иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (вне зависимости от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

«Такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов», — говорится в сообщении НБУ.

Изменения вступают в силу 8 февраля.