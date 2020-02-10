Прокуратура возбудила дело за выдачу в ЛНР паспортов «республики»

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи жителям Донбасса паспортов так называемой Луганской народной республики. Об этом в понедельник сообщили в Офисе генерального прокурора.

В надзорном ведомстве считают, что выдача паспортов носит принудительный характер.

«Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны», — говорится в сообщении.

Расследование этого дела под контролем прокуратуры будет вести Служба безопасности. По данным Украины, паспорта непризнанной ЛНР получили уже более 200 тыс. человек.