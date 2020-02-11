Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Соответствующие указы № 46/2020, № 47/2020 и № 48/2020 были обнародованы на сайте президента.

«Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины», — сообщается в тексте указа № 46/2020.

Указом № 47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента Украины и следующим документом № 48/2020 назначил его на должность главы Офиса президента.

Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины 21 мая 2019 года.