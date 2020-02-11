Зеленский видит у Путина желание закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин «понял его».

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать «новые глобальные идеи».

«Но самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», — подчеркнул он.