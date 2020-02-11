Украина может подать совместную с Беларусью заявку на проведение Олимпиады

Украина готова изучить возможность подачи совместной с Беларусью заявки на проведение Олимпийских игр. Об этом заявил премьер министр Алексей Гончарук, выступая на заседании оргкомитета по подготовке украинских спортсменов к Играм 2020 года в Токио.

«Идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована», — заявил Гончарук.

Премьер отметил, что подача заявки на проведение Олимпиады является важным и ответственным имиджевым шагом. По его словам, подобный проект может поспособствовать обновлению инфраструктуры в стране, росту ее туристической привлекательности и национального престижа в мире.

Гончарук также заявил о необходимости изучить опыт Беларуси в проведении Европейских игр 2019 года, а также опыт других стран Европы в проведении Олимпийских соревнований. Премьер считает необходимым разработать план в соответствии с требованиями, установленными Международным олимпийским комитетом для подачи заявок на проведение Игр.

Напомним, летом прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады. Он поручил создать стратегический план, по которому страна сможет подготовить инфраструктуру для Игр за три-четыре года.

В сентябре с идеей провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отмечал, что в соседних странах есть объекты, которых не хватает Беларуси для подачи заявки на проведение летней Олимпиады.