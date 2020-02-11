Зеленский чувствует вину за ошибки и высказывания своих депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки и неудачные высказывания народных депутатов из фракции «Слуга народа».

«Для меня, если депутат нашей фракции «зашкварится», тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции «Слуга народа». Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение — и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими — спокойно расставаться. Спокойно говорить — «ты не можешь быть лицом нашей партии», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Зеленский назвал «историю с собакой» с участием депутата Евгения Брагара очень некрасивой (1 февраля нардеп от фракции «Слуга народа» Брагар в эфире одного из ток-шоу предложил позвонившей пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммунальные услуги).

«Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает», — пояснил он.

Президент указал, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как «людей из народа» является отдельной историей.

«Есть регион, кто хочет, там заполняют данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел — чистый? Чистый. Справки службы безопасности, МВД — все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету — свою биографию. То есть почистили информацию. Есть такие люди», — отметил он.

Зеленский убежден, что парламентские выборы в Украине должны проводиться по открытым спискам и без мажоритарщиков.

Президент также подчеркнул, что если «Слуга народа» выполнит свои предвыборные обещания, нынешнюю Верховную Раду «никто распускать не будет».