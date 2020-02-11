Первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года

В связи с тем, что коронавирус стремительно распространяется по миру, а вакцину против него только начали тестировать на животных, первое лекарство против COVID-19 (официальное название коронавируса из Китая) может быть готово через 18 месяцев.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации, которая вела трансляцию его выступления.

Отметим, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Число случаев заражения в Китае достигло 42638.