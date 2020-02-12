Интернет 4G в киевском метро обещают уже весной

В Киевской городской государственной администрации прогнозируют, что запуск 4G-связи на первых станциях столичного метрополитена может появиться весной 2020 года.

«Внедрение 4G в метро — это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки», — приводит слова советника Киевского городского головы Максима Бахматова пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторы предоставили необходимую техническую документацию.

«Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности», — отметил директор по регуляторному обеспечению «Киевстар» Александр Когут.