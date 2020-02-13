Украинские банки увеличили прибыль почти в три раза

По предварительным данным украинские банки в 2019 году увеличили прибыль почти в три раза — до 60 млрд грн, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

«60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд», — написала она в Facebook в четверг.

Напомним, что в 2018 году чистая прибыль платежеспособных банков Украины составлял 21,7 миллиарда гривен, что также было историческим максимумом.

До этого в последний раз банковская система была прибыльной 2013 года, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.