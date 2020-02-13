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«Сильная» гривна за месяц стоила бюджету 2,3 миллиардов гривен

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«Сильная» гривна за месяц стоила бюджету 2,3 миллиардов гривен

Недопоступления в госбюджет из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривны, в январе составили 2,3 млрд грн.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета ВР по вопросам бюджета, передает пресс-служба ведомства.

«Конечно, январь не является показательным, но определенные выводы по выполнению плана основных показателей государственного бюджета могу выразить. Основной вывод такой — год новый, а проблемы те же», — сказал Пацкан.

«Начну с позитива. Плановые показатели финансирования государственного бюджета в части поступлений, доля которых в общем объеме плановых поступлений составляет 48%, практически выполнены. Речь идет прежде всего о внешних и внутренних заимствованиях и средствах от приватизации», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, доходы общего фонда госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

«Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взыскание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или на 30,4%. Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на чем Счетная палата отмечает не один год», — подчеркнул глава Счетной палаты.

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Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.

Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.

Счетная палата, бюджет
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