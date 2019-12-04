Компания-однодневка пытается выиграть крупный ж/д тендер по питанию и развлечению пассажиров - три в одном

Государство может недополучить миллионы гривень из-за ненужных посреднических услуг. Кто же заработает эти потерянные миллионы?

Филиал «Укрзализныци» Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в октябре объявила конкурс на предоставление питания и дополнительных услуг пассажирам скоростных поездов. Компаниям-участникам тендера помимо услуг питания для пассажиров и работников филиала УЖСК на территории ТПС «Дарница» (обслуживает поезда «Интерсити») предлагается вдобавок к основной деятельности, предоставить не связанные между собой услуги: доступ для пассажиров к не менее чем 200 единицам фильмов, мультфильмов, сериалов, аудиокниг и другого оффлайн-контента, установить сеть Wi-Fi-точек для одновременного подключения не менее 607 человек в одном поезде, а также обеспечить перевозку экспресс-отправлений почтовых операторов.

Все это необходимо внедрить в 16 скоростных поездах и на территории ТПС «Дарница». Общая оценка затрат на одну из позиций конкурса — а именно на развертывание комплексов по предоставлению услуг питания в скоростных поездах — по данным транспортных экспертов составляет не менее 15 млн грн без учетов концессионных платежей в адрес «Укрзализныци» и закупки, собственно, продуктов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди крупных компаний-участников, подавшихся на конкурс — уже работающая в поездах «Интерсити» компания WOG Cafe и «Фуд энд Беверидж» (входит в группу компаний основателя ведущей украинской кофейной компании GEMINI Алексея Тарнопольского). Помимо этих двух участников к конкурсу также была допущена компания, созданная в декабре 2018 года с уставным фондом в 10 тыс. грн — ООО «Санфинити».

Если с первыми двумя участниками все понятно — обе профильные компании, которые предоставляют услуги общепита и обладают необходимым капиталом для организации работы в поездах, то участие ООО «Санфинити» в указанном конкурсе вызывает целый ряд вопросов. Начиная с того, есть ли у компании с уставным фондом в 10 тыс. грн средства закупку оборудования для двух масштабных проектов в разных областях (питание, телеком-услуги, доставка почты), и заканчивая тем, как вообще компанию, не предоставившую на тендер справку о количестве сотрудников (согласно условиям конкурса, в нем могут участвовать компании с не менее чем 150 сотрудниками в штате), допустили к участию.

Как компания с уставным фондом в 10 тыс. грн и «сроком жизни» менее года планирует обеспечивать финансовую сторону контракта с УЖСК — также вопрос открытый. И если два оставшихся участника конкурса работают на рынке многие годы, и способны привлечь как собственные, так и заемные средства для организации бизнеса, то настолько масштабный кредит компании, которая работает меньше года, не имеет в собственности недвижимости для залога, еще на сдавала налоговую отчетность не выдаст ни один из банков. Однако в конкурсной комиссии УЖСК вообще не заинтересовались этими вопросами, и спокойно допустили ООО «Санфинити» к участию в конкурсе.

Почему?

Возможно, ответ кроется в том, что среди владельцев и основателей «Санфинити» согласно порталу YouControl — экс-гендиректор сети АЗК WOG Cергей Корецкий, ранее принимавший активное участие в запуске «Вог Кафе» в скоростных поездах «Укрзализныци». Он лично вел переговоры по запуску действующего на сегодняшний день проекта по организации услуг питания в поездах «Интерсити», знаком со всеми должностными лицами в УЖСК, а также владеет всеми экономическими показателями этого проекта и финансовыми отчетами WOG Cafe.

В пользу этого говорит также тот факт, что компания «Санфинити» еще в мае 2019 года заключает эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента — за несколько месяцев до официального объявления условий конкурса УЖСК. Никто из действующих участников рынка не знал о том, что УЖСК готовится объявить конкурс и что одним из условий будет предоставление услуг видеоконтента, а ООО «Санфинити» (основным видом деятельности которой, к слову, является торговля недвижимостью), уже заключила эксклюзивный договор с монополистом в сфере потокового видео.

Во всей хронологии событий прослеживаются признаки коррупционных действий со стороны УЖСК и возможность предварительного сговора с компанией «Санфинити». Компанию без доказательств платежеспособности, без опыта работы, без кредитной истории, без работающего персонала — спокойно допускают до участия в конкурсе. При этом компания чудесным образом узнает о будущем конкурсе и его условиях за долго до того, как о конкурсе объявили. Компанией владеет бывший топ-менеджер WOG, который лично вел переговоры з руководством УЖСК несколько лет подряд, пока работал на WOG.

Кроме того, согласно действующему законодательству Украины, объявление конкурса является существенным превышением полномочий со стороны УЖСК. Поскольку филиалы «Укрзализныци» не имеют права на заключение договоров и документов финансового характера, стоимость которых превышает $10 тыс. без соответствующего решения, вынесенного правлением компании.

В то же время, согласно условиям объявленного конкурса, минимальный гарантированный платеж по нему составляет 2 млн грн в месяц, а предусмотренный срок действия соглашения — 5 лет. То есть, общая сумма договора составляет 120 млн грн, что значительно превышает лимит. Соответственно, эти действия филиала являются противоправными.

Как стало известно, WOG Cafe обратилось к руководству УЖСК с предложением разделить лоты и объявить прозрачные тендера в системе электронных торгов Prozorro, предварительно выполнив все необходимые юридические процедуры, чтобы вернутся в правовое поле и исключить коррупцию и сговор. Единый лот на оказание сразу трех услуг дискриминирует потенциальных участников конкурса, снижает качество предоставляемых услуг и приведет к финансовым потерям как для пассажиров (услуга через посредника всегда дороже, чем услуга, оказанная напрямую), а также для госбюджета.

Как сообщает Нефтерынок, в ответ на отказ УЖСК, компания WOG Cafe обратилась в суд, который принял решение об остановке конкурса. В компании подчеркивают, что организаторы конкурса в первую очередь должны выполнить все юридические процедуры, защитить интересы государства (как собственника госкомпании), а также интересы пассажиров. Конкурс должен быть прозрачным и проходить в конкурентных условиях с обязательным присутствием СМИ, чтобы общественность знала о всех этапах этого процесса. Так же в компании надеются, что правоохранительные органы дадут свою правовую оценку всем тем подозрительным фактам, которые имели место в этой скандальной истории.