ВВП Японии сократился сразу на 6,3%

ВВП Японии сократился на 6,3% в годовом выражении в IV квартале 2019 года.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

Главной причиной стало повышение налога с продаж с 8 до 10% в октябре, из-за которого потребительские расходы по итогам квартала упали на 11,5% в годовом выражении.

Результат оказался намного хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения на 3,9%, отмечает The Wall Street Journal. Это самое сильное сокращение японской экономики со II квартала 2014 года, когда ВВП уменьшился на 7,4% в годовом выражении из-за предыдущего повышения налога с продаж с 5 до 8%.

Помешать восстановлению японской экономики может эпидемия коронавируса в Китае. На долю китайцев пришлось 37% из 44 млрд долларов, потраченных туристами в Японии в 2019 году. Но в конце января китайское правительство ввело запрет на выезд туристических групп за границу.

Кроме того, некоторым японским компаниям, например Nissan, приходится приостанавливать производство из-за нехватки комплектующих из Китая.

Некоторые экономисты предупреждают, что по итогам нынешнего квартала в Японии может начаться техническая рецессия (сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд). По оценкам Мари Иваситы из Daiwa Securities, ВВП страны сократится на 0,5% в годовом выражении в I квартале 2020 года.