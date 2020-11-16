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ВВП Японии с продемонстрировал рекордный за 40 лет рост

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ВВП Японии с продемонстрировал рекордный за 40 лет рост

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Японии за период с июля по сентябрь этого года вырос на 21,4% в годовом исчислении, продемонстрировав рекордный за последние 40 лет рост. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник правительством страны данные.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Частное потребление в то же время выросло на 4,7%, а экспорт - на 7%. Стоит отметить, что ВВП Японии продемонстрировал рост впервые за последние четыре квартала. Резкий рост показателей в июле-сентябре местные аналитики связывают с ослаблением ограничительных мер, введенных весной из-за ситуации с коронавирусом, и началом реализации правительством страны кампании по восстановлению внутреннего туристического и ресторанного бизнеса, пострадавших от пандемии.

На фоне опубликованных правительством данных, торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже в понедельник открылись уверенным ростом: за первые десять минут торгов индекс Nikkei вырос более чем на 1,2%.

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В октябре этого года Банк Японии (центробанк) опубликовал прогноз, согласно которому ее ВВП по итогам текущего финансового года (апрель 2020 года - март 2021 года) может сократиться на 5,5% из-за продолжающейся пандемии коронавируса. При этом, по оценке регулятора, в 2021 финансовом году экономика страны может вырасти на 3,6% в случае возвращения экономической активности на прежний уровень. В предыдущем прогнозе, который был опубликован в июле, регулятор предсказывал сокращение ВВП в этом году на 4,7% и заявлял о возможности роста в следующем году на 3,3%.

ВВП, Япония
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