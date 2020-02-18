Гончарук обещает миллион легальных рабочих мест

Цель Кабинета министров Украины на 2020 год — создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы до 2 месяцев, сообщил премьер-министра Алексей Гончарук на странице в Фейсбук в понедельник.

«Сейчас практически каждый пятый украинец работает неофициально. Чаще всего — в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем», — написал Гончарук.

Премьер отметил, что легальный рынок труда — это не только налоги в бюджет, но, прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Государственная служба Украины по вопросам труда уже провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда. В частности, 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу для более 180 тыс. работодателей в сфере торговли, при этом в более 56 тыс. случаях к визитам приобщался Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и местное самоуправление.

«Результатом такой активной информационной кампании стало то, что только за две недели в январе этого года в ГНС поступило 107,1 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками. В целом же общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%», — говорится в сообщении.

Гончарук проинформировал, что на следующем этапе инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

«Цель нашего правительства на 2020-й год — это +200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращения поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет — 1 млн рабочих мест», — подчеркнул премьер.