Турция и РФ договариваются о совместном патрулировании в Идлибе

Турция и Россия обсуждают возможность проведения совместного патрулирования в Идлибе для обеспечения безопасности в этом сирийском регионе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Источник агентства также подтвердил, что в Тегеране может пройти встреча Турции, Ирана и России по ситуации в Идлибе. Однако Reuters не отмечает, на каком уровне могут состояться контакты.