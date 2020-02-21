Прокуратура провела обыски в Укроборонсервисе

Прокуроры Офиса генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита государственного концерна «Укроборонпром» провели обыск в комплексе зданий госпредприятия «Укроборонсервис».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Офис генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК «Укроборонпром» провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании «Укрспецэкспорт» — государственного предприятия «Укроборонсервис», — говорится в сообщении.
По данным следствия, служащие ГП «Укроборонсервис» при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, нанесли государству значительные убытки.
Кроме того, как отмечается, эти служащие могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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