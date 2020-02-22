В непризнанной ЛНР заявляют об остановке подачи воды из Украины

Украина прекратила поставку воды на территорию так называемой Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), без водоснабжения остался Первомайск. Об этом в субботу сообщили в компании «Лугансквода», контролируемой сепаратистами.

«21 февраля с 14.00 Украина полностью прекратила поставку воды с Западной фильтровальной насосной станции», — говорится в сообщении, передает агентство сепаратистов Луганскинформцентр.

Подача воды сокращена и в 10 городах «республики». «С 21 февраля из-за прекращения поставок воды по магистральному водоводу диаметром 1200 мм „ЗФС-3 — ЗФС-4“ произошло сокращение плановых объемов подачи воды по городам Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск. Водоснабжение города Первомайск временно прекращено полностью», — уточнили в компании.

«Для восстановления водоснабжения... специалистами „Луганскводы“ ведутся работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам в реверсном направлении из собственных источников. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами», — добавили в «Луганскводе».

Украина поставляет воду в «ЛНР» с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных территориях, — с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска.