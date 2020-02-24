В Бахрейне первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне. Об этом сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав королевства.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей. В министерстве подчеркнули, что принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе отслеживая в течение 14 дней состояние здоровья прибывающих из тех стран, где выявлено наибольшее число заразившихся.