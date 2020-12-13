Бахрейн одобрил регистрацию китайской вакцины от коронавируса

Медицинский регулятор Бахрейна одобрил регистрацию в стране вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, сообщает бахрейнское агентство BNA.

По сообщению агентства, Национальное управление регулирования здравоохранения одобрило официальную регистрацию разработанной Sinopharm вакцины от COVID-19, показавшей эффективность в 86%.

Отмечается, что Бахрейн принимал участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от Sinopharm. В ноябре власти королевства также одобрили ее использование для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Бахрейна также выдали экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в настоящее время в королевстве 1592 человека проходят лечение от коронавируса, 87 025 ранее здоровели, 348 пациентов с COVID-19 скончались.