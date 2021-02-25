Первая страна в мире одобрила вакцину Johnson&Johnson против COVID-19

Власти Бахрейна в четверг первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке однодозовую вакцину компании Johnson&Johnson от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated press (AP).
Согласно заявлению надзорных ведомств, препарат «предоставляет мощную защиту от серьезного заражения COVID-19». При этом эксперты изучили все представленные компанией документы, включая результаты клинических испытаний вакцины.
Власти заявили, что эту вакцину предложат наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями.
Однако, отмечает AP, пока неясно, когда первые партии вакцины от Johnson&Johnson могут быть доставлены в страну. При этом ранее Бахрейн одобрил к применению российскую вакцину «Спутник V», вакцины от Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, а также препарат китайской компании Sinopharm
В настоящий момент, напоминает агентство, вакцина Johnson&Johnson проходит процесс изучения в США, Европе и Всемирной организации здравоохранения. Так, эксперты Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США в пятницу дадут рекомендацию по вопросу о применении вакцины.
В январе в Johnson & Johnson заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 млрд доз препарата, добавляет AP.
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