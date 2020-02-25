Кличко назначил своим заместителем экс-директора «Киевавтодора»

Киевский городской глава Виталий Кличко назначил Александра Густелева заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Соответствующее распоряжение от 21 февраля 2020 года обнародовано на сайте КГГА.
«Назначить Густелева Александра Александровича на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации с 24 февраля 2020 года», — указывается в тексте документа.
Кроме того, обнародовано распоряжение об увольнении Густелева с должности генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор», которую он занимал с апреля 2015 года.
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