Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада рассмотрела 1193 из 4018 поправок к законопроекту № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Как передает «Интерфакс-Украина», в четверг за утреннее и вечернее пленарные заседания депутаты рассмотрели 544 поправки к документу, не одобрив ни одной из них.

В целом, за все время рассмотрения правок народные депутаты поддержали только одну (№ 48), которая обязывает собственников и пользователей земучастков предоставлять право сервитута для обеспечения прохода (проезда) другим собственникам к надлежащему земельному участку.

Верховная Рада начала рассмотрение данного законопроекта 6 февраля.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что принять законопроект о рынке земли парламент, по оптимистическим прогнозам, сможет в конце марта.