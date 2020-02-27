Трамп обещает быструю вакцину от коронавируса

Процесс создания вакцины от нового типа коронавируса в США движется «быстро» и «очень хорошо», заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел канал Fox News.

Однако директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению через год-полтора из-за задержек с разработкой, тестированием, производством и распространением.

На пресс-конференции Трамп также заявил, что уровень угрозы, связанной с распространением вируса, для граждан США минимален. «Благодаря всему, что мы сделали, риск для американского народа остается крайне низким», — сказал американский президент.

Ранее Фаучи сообщал, что испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся через шесть недель. Он уточнил, что эта вакцина уже была испытана на лабораторных мышах и проявила иммуногенность — вызвала ответ иммунной системы. Фаучи также заявил, что она может и «не решить всех проблем с коронавирусом за пару месяцев», однако станет мощным инструментом в борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

На этой неделе администрация президента США запросила у конгресса $2,5 млрд на борьбу с вирусом. По словам пресс-секретаря административно-бюджетного управления Рейчел Сэммел, $1 млрд из этой суммы будет направлено на ускорение разработки вакцины. После этого Трамп заявил в своем Twitter, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем.

По данным китайской Национальной комиссии по здравоохранению, по всему миру число зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило отметку 81 тыс. человек. В пределах КНР зафиксировано 78,7 тыс. подтвержденных случаев. Эпидемия охватила 31 страну. В США коронавирус диагностировали у 36 человек.