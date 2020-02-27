Честный бизнес может не бояться проверок, – Нона Багмет

Государственные ревизоры-инспекторы уже привыкли, что их встречают с тревогой в глазах. Но предпринимателям, которые ведут честный бизнес, нечего бояться проверок налоговой службы, считает Нонна Багмет, и.о. начальницы ГУ ГНС в г. Киеве.

«Стресс в связи с ревизией является чисто психологическим явлением, вроде страха студента перед экзаменом. Однако добросовестный студент хорошо готовится к экзамену и сдает его на отлично. Так же бухгалтерам и менеджерам следует справляться с иррациональным страхом и не делать чего-то, о что потом придется жалеть, вроде недопуска ревизоров или препятствованич их работе», — говорит Нонна Багмет.

Руководитель столичной налоговой привела две причины, почему честный бизнес может не бояться проверок: «Во-первых, проверка честного бизнеса только подтвердит отсутствие нарушений. Чего же ее бояться? Во-вторых, ГНС проводит проверки только тогда, когда бизнес ведет рискованную игру и пересекает красные линии. Примерно один из ста предприятий берется на карандаш для плановой проверки. А внеплановые проверки проводятся только по сигналам о нарушении закона ».

Нонна Багмет рассказала, что в января 2020 года налоговики провели более 500 проверок. Среди нарушений, которые выявлялись ревизорами чаще всего: зарплаты в конвертах, незаконная реализация алкоголя и горючего, нарушение требований закона относительно оприходования наличности и использования РРО.

Главное управление ГНС в г. Киеве является территориальным органом Государственной налоговой службы Украины, которая занимается наполнением государственного и местных бюджетов. В состав управления входят 11 центров обслуживания налогоплательщиков.

Нонна Багмет возглавляет управление с 2019 года. Ранее сообщалось, что она призвала киевлян сообщать налоговикам о теневой занятости и пообещала реагировать на соответствующие сигналы.