В «1+1» возмущены обысками и требуют у СБУ объяснений

В медиагруппе «1+1 media» подтверждают, что в среду вечером в помещении редакции программы «Гроши» происходит обыск рабочих мест журналистов офицерами СБУ и обращаются к главе СБ Украины Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию и прояснить причины обысков.

«Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа „Гроши“ является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности», — говорится в заявлении медиагруппы, обнародованном в среду вечером.

В медиагруппе выразили убеждение, что такие «визиты» в редакцию программы «Гроши» являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и «давлением на независимые СМИ».

«Обращаемся к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции „Гроши“. Надеемся, что они достаточно „весомые“ и действительно связаны с вопросами национальной безопасности», — говорится в заявлении «1+1 media».