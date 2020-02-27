Украина запретила ретрансляцию трех российских телеканалов – под запрет попал «Зоопарк»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в кабельных сетях трех телеканалов — «Еврокино», «Топшоп ТВ» и «Зоопарк», правообладатели которых находятся в России. Соответствующее решение было единогласно принято членами регулятора на заседании в четверг.

«Национальный совет внес изменения в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, а именно: исключила из него телеканалы „Еврокино“, „Топшоп ТВ“ и „Зоопарк“. Соответствующие решения члены Национального совета поддержали единогласно», — проинформировала пресс-служба регулятора, уточнив, что теперь запрещено ретранслировать эти каналы в кабельных сетях Украины.

Такое решение Нацсовет аргументировал тем, что «страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ — русский».

Регулятор также сообщил, что, запрещая ретрансляцию, основывался на решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 января 2015 года «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемого Российской Федерацией», а также положениями Доктрины информационной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 25 февраля 2017 года, согласно которой регулятору поручено принимать участие «в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора». Принятию решения, согласно сообщению пресс-службы, способствовало и обращение в Нацсовет со стороны компании, которой принадлежало право на распространение «Топшоп ТВ» на территории Украины, с просьбой изъять канал из перечня иностранных программ.